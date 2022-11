Rood, rood, en nog 8 keer rood: Argentijnse bekerfinale loopt totaal uit de hand

De Argentijnse bekerfinale tussen voetbalclubs Boca Juniors en Racing Club is geëindigd met slechts de helft van de veldspelers. WK-scheidsrechter Facundo Tello trok niet minder dan tien rode kaarten tijdens het verhitte duel.



Na de winnende treffer in de verlenging provoceerde de 19-jarige doelpuntenmaker Carlos Alcaraz van Racing de fans van Boca met een uitgebreide viering voor het blauw-gele vak. De spelers van Boca lieten Alcaraz weten dat ze hier niet van gediend waren, waarna een opstootje ontstond.



De Argentijnse scheidsrechter Facundo Tello, die op het aankomende WK in Qatar actief zal zijn, stuurde vervolgens zeven spelers weg. Aan het begin van de verlenging hadden drie andere spelers ook al rood gezien. Zeven spelers van Boca kregen rood, drie van Racing. Alcaraz ontsnapte met geel.



Boca had na twintig minuten de score geopend via Norberto Briasco, Matías Rojas trok de stand drie minuten later gelijk. Alcaraz maakte zijn winnende doelpunt twee minuten voor het einde van de verlenging.

Reacties

09-11-2022 11:58:32 allone









Kleurig feest daar in het zonnige zuiden

09-11-2022 12:35:40 Buick











Of misschien was de scheids wel jarig en was hij aan het trakteren Die scheids moet toch met een pak kaarten rondlopen daarOf misschien was de scheids wel jarig en was hij aan het trakteren

09-11-2022 14:27:57 Grouse









Vandaag is rood, de kleur van de kaarten.

