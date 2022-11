Twitter vraagt tientallen ontslagen werknemers om weer terug te komen

Twitter heeft tientallen werknemers die afgelopen vrijdag werden ontslagen gevraagd om weer terug te komen, meldt het zakelijke persbureau Bloomberg.



Een aantal van hen zou per ongeluk zijn ontslagen. Anderen zouden aan de kant zijn gezet voordat de directie wist dat zij toch nodig waren om de ideeën van de nieuwe eigenaar, Elon Musk, uit te voeren.



Musk stuurde na zijn overname van het socialemediaplatform de helft van de circa 7500 medewerkers weg. Volgens de miljardair is het massaontslag nodig om het succes van het bedrijf in de toekomst te verzekeren.



Ook het verdienmodel van het platform past hij aan. In een beperkt aantal landen (waar Nederland niet bij zit) kunnen gebruikers in de toekomst een abonnement voor 8 dollar per maand nemen zodat ze voortaan geverifieerd zijn op Twitter.



Verificatie betekent dat er een blauw vinkje bij een naam of bedrijf staat. Voorheen was die verificatie gratis. In de VS zou het abonnement mogelijk al maandag worden ingevoerd, maar The New York Times meldt dat dat pas gebeurt na de tussentijdse verkiezingen in de VS van morgen. Volgens bezorgde gebruikers en een deel van het personeel zou het nieuwe beleid ervoor kunnen zorgen dat kwaadwillenden een geverifieerd account kunnen kopen en zo valse informatie kunnen verspreiden over bijvoorbeeld politici die aan de verkiezingen meedoen.



Ook op andere vlakken wil Musk veranderingen aanbrengen. Zo tweette hij vannacht dat Twitter-accounts die zich voordoen als een bepaald persoon zonder daarbij duidelijk te maken dat het om een parodie gaat, direct permanent worden gesloten. Voorheen werd eerst een waarschuwing uitgedeeld.

Wat een soap is het ook hè?

Bezint eer ge begint.

Dat geldt ook voor Musk.

