Jongeman ziet voortuin voor slaapplaats aan na avondje stappen

De bewoners van een woning in hartje Ermelo wisten afgelopen nacht niet wat ze zagen toen ze uit hun slaapkamerraam keken. In hun tuin, onder de bosjes en met zijn hoofd op het grind lag een jongeman roerloos en slechts gekleed in een T-shirt. Terwijl de temperatuur toch dik onder de tien graden was.Omdat ze niet wisten wat ze met de situatie aan moesten, belden ze de politie. Al snel bleek het (relatief) oké te gaan met de jongen, die tijdens stapavond kennelijk te diep in het glaasje had gekeken. Zo diep dat hij een voortuin vlakbij het uitgaansgebied van Ermelo als een aanlokkelijke slaapplaats aanmerkte om zijn roes uit te slapen.Kater en boeteZowel de bewoners als de politie vonden dat een minder goed plan. Nadat hij weer enigszins bij zijn positieven was gebracht, is hij - zo rond half vier 's nachts - op eigen kracht naar huis vertrokken. De jongeman betaalde voor zijn nachtelijke avontuur niet alleen met een fikse kater, maar ook met een boete voor openbare dronkenschap.De politie laat op Instagram nog wel even weten dat ze het wonderlijk vindt dat de jongen daar alleen terecht kwam. ,,Samen uit? Ga dan ook samen naar huis!’’