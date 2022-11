Extreem veel wateroverlast in Blaricum: auto zakt weg in gat

In de omgeving van De Dam in Blaricum is zaterdagmiddag een belangrijke waterleiding gesprongen. Hierdoor staat de straat vol met water. Zeker één auto is weggezakt in de modder.De brandweer spreekt van 'behoorlijke overlast voor de omgeving'. 80 van de omliggende woonwijk zitten zonder drinkwater. Dit gaat nog tot middernacht duren. Bewoners zijn door PWN op de hoogte gebracht van de afsluiting en worden na het herstel ook weer geïnformeerd.Het water is bij zeker drie woningen naar binnen gelopen. Volgens een woordvoerder van de brandweer staat het water daar in de kruipruimtes. De brandweer is bezig de kruipruimten leeg te pompen. De auto die in het sinkhole ligt, wordt daar straks uitgetakeld door een bergingsbedrijf.Het waterpeil lijkt sinds 18.00 uur iets te zakken. Medewerkers van waterbedrijf PWN zijn aanwezig om de breuk te dichten.De straat is afgezet. Hoe de leiding heeft kunnen springen, is nog onbekend.