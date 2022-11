Vrouw in Zwitserland drie keer overreden door eigen auto

Een automobiliste is in Zwitserland meerdere keren overreden door haar eigen auto. De 45-jarige vrouw werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.



Het onfortuinlijke slachtoffer had haar auto in St. Gallen, het noordoosten van Zwitserland, met draaiende motor geparkeerd en was uitgestapt. Vermoedelijk deed ze dat om iets uit te laden, zo maakte de politie van de stad bekend. Wat er daarna precies gebeurde, is nog niet helemaal duidelijk.



Volgens getuigen stond de vrouw achter haar voertuig toen het naar beneden begon te rollen. Ze probeerde de auto nog tegen te houden. Na enkele meters kwam ze echter ten val en werd ze door de auto overreden. De wagen bleef achteruit rollen tot het tegen een ander voertuig botste dat langs de kant van de weg geparkeerd stond. Daarop schoot het voertuig weer vooruit en rolde het nogmaals over de vrouw. Vervolgens kwam de auto tegen een stoeprand terecht, rolde het weer achteruit en reed het een derde keer over het slachtoffer heen. Pas daarna kwam de wagen tegen een hek tot stilstand.



De politie doet onderzoek. De betrokken auto werd in beslag genomen en weggesleept.

Reacties

08-11-2022 11:12:30 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.804

OTindex: 7.867

Oh my goodness!! Dan ben je echt een pechvogel!! Oh my goodness!! Dan ben je echt een pechvogel!!

08-11-2022 11:36:34 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.773

OTindex: 83.122

Maar? Stond die auto dan niet op de handrem? Dat is toch iets wat je altijd doet in de bergen?! Of was die kapot?

Arme vrouw.

08-11-2022 13:32:47 Sjaak

Moderator



WMRindex: 20.775

OTindex: 45.478

De auto zal waarschijnlijk moeten worden afgemaakt.

08-11-2022 13:44:12 venzje

Oudgediende



WMRindex: 21.639

OTindex: 7.696

Sowieso snap ik mensen niet die hun motor laten draaien als ze uitstappen.

08-11-2022 14:01:28 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.773

OTindex: 83.122

@venzje : ik ook niet, maar ik neem aan dat de draaiende motor niet verantwoordelijk was voor het heen en weer rijden.

08-11-2022 14:20:24 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.280

OTindex: 21.601

@allone : Nee, dit was een partijtje flipperen met de auto als bal.

08-11-2022 14:31:33 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.977

OTindex: 4.567



Maar ik snap ook niet waarom het sleuteltje omdraaien of op de stopknop drukken teveel moeite is.

@allone : Kan wel als het een automaat is.Maar ik snap ook niet waarom het sleuteltje omdraaien of op de stopknop drukken teveel moeite is.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: