Man krijgt lans door zijn oog gespietst tijdens riddertoernooi en leeft nog een jaar

Een zestiende-eeuws portret van de Hongaarse edelman Gregor Baci is niet een alledaags schilderij. Het hoofd van de ongelukkige man is gespietst door een lans die door zijn rechter oogkas en nek steekt. Hij leefde nog een jaar door met het afgezaagde gevaarte in zijn hoofd.Zeker in Europa leken alle edelen in de middeleeuwen constant ruzie met elkaar te hebben en dat bloederig op te lossen. En als er dan eens vrede was, werden er gewelddadige riddertoernooien georganiseerd om elkaar de loef af te steken.Het is niet helemaal duidelijk hoe Gregor Baci zo gruwelijk toegetakeld werd. Waarschijnlijk gebeurde het tijdens een riddertoernooi, waarbij twee edelen te paard op elkaar afreden met getrokken lans. Een ander verhaal vertelt over een veldslag tegen de Turken.Medisch specialisten hebben onderzocht of iemand met zulk trauma nog een jaar of langer kan overleven. Hun conclusie was dat dit zeker mogelijk is. Het loodgehalte in de verf op de lans heeft waarschijnlijk geholpen om hem in leven te houden. Dit had een antiseptische werking op het wondkanaal.Dit is het portret van de ongelukkige Gregor Baci, geschilderd rond het jaar 1550: afbeelding