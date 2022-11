Vorstelijke verstoring: meisje in prinsessenjurk loopt naar prins William tijdens speech

Tijdens een bezoek aan het Engelse dorp Scarborough gaf prins William een speech voor de aanwezigen, maar die werd verstoord omdat een klein meisje in een prinsessenjurk naar hem toe liep.

En dat levert héle leuke beelden op.



Terwijl William bezig is met zijn verhaal, wandelt daar ineens een prinsesje hun kant op. De speech had een serieus onderwerp. Het ging over de mentale gezondheid van jongeren. Op dat moment loopt het meisje langs, waardoor William en Kate Middleton hun lach niet in kunnen houden.



William steekt nog zijn handen uit naar het meisje, maar ze loopt zwaaiend door. Al gauw pakt de prins de draad weer op en vervolgt zijn speech.

ach ja, een lach en een traan past wel bij elkaar. Schattige momenten moet je gewoon even van genieten zonder een heisa van te maken.

