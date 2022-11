Auto rijdt in Kerkrade door muur parkeergarage en stort op schoolplein

Een auto is vrijdagmorgen in Kerkrade door de muur van een parkeergarage gereden. Hierdoor viel de auto 3 meter naar beneden en belandde op zijn kop op een schoolplein. De politie heeft het gebied afgezet.Het gebeurde rond 11.40 uur bij een parkeergarage aan de Zonstraat in Kerkrade. De politie weet nog niet hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, maar laat wel weten dat de bestuurder van de auto gewond is geraakt en naar het ziekenhuis is overgebracht.Onder de parkeergarage zit een basisschool, waardoor de auto na zijn val op het schoolplein van de school terechtkwam. Alle leerlingen waren op dat moment binnen.Meerdere leerlingen hebben het ongeluk zien gebeuren, laat de politie weten. De school heeft voor hen daarom slachtofferhulp ingeschakeld.Door de schade aan de muur raakte het pand gedeeltelijk instabiel. Vier appartementen zijn als gevolg hiervan ontruimd, de bewoners worden op dit moment op een andere locatie opgevangen.