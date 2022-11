Elizabeth (46) krijgt griezelige plaktattoo niet van gezicht

Een Britse vrouw heeft de lachers op haar hand gekregen met een wel heel opvallende plaktattoo. Wat Elizabeth Rose uit North Somerset ook probeerde, ze kreeg de enge tanden en littekens niet meer van haar gezicht geschrobd. Uiteindelijk kwam de redding uit onverwachte hoek.,,Plak een valse tattoo op je gezicht en doe mee met Halloween. Leuk allemaal”, zegt de veertiger met het nodige cynisme in een filmpje op TikTok. ,,Mijn kleindochter van zeven jaar heeft er ook één gekregen. Plots belt mijn dochter met de vraag hoe dat spul er weer af moet. Kan niet zo moeilijk zijn, toch?”Op beeld is te zien dat haar gezicht afvegen met een wattenstaafje duidelijk niet hielp. ,,En ik heb verdorie vergaderingen morgen.”De vrouw werd daarop bedolven onder tips. Om ze allemaal te testen, plakte ze een nieuwe plaktattoo op haar gezicht. Wodka, nagellakremover, olijfolie, antibacteriële gel,... Geen enkel trucje werkte, Rose bleef er angstaanjagend uitzien.Tot ze de bruine verpakkingstape uit de kast haalde en haar wang deeltje per deeltje in originele staat kon herstellen. ,,Wie had dat gedacht? Dankzij mij weten jullie nu allemaal hoe dit probleem verholpen moet worden. Graag gedaan, maar mijn fles wodka heb ik nu wel verdiend.”Het originele filmpje werd op TikTok intussen al meer dan 1,5 miljoen keer bekeken. En leutig vonden ze het allemaal wel. ,,Als je met zo’n gezicht naar de vergadering gegaan was, zouden al je voorstellen meteen goedgekeurd geweest zijn”, klonk het onder meer.