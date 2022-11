Eneco voert nieuwe gastarieven met terugwerkende kracht voor het hele jaar in. Foutje

Paniek en zelfs een enkele ‘hartverzakking’ onder klanten van Eneco de afgelopen dagen. Ze zagen hun verbruik over het hele jaar met terugwerkende kracht met soms meer dan 700 procent stijgen. ‘Niets aan de hand’, reageert Eneco op Twitter. ‘De app heeft het mis.’

Op Twitter, storingswebsites en Trustpilot wordt flink geklaagd over ‘hartverzakkingen’ en stress door de fout van Eneco.



‘Het is volstrekt idioot dat jullie app de huidige tarieven toepast op het totale historische verbruik. De consument heeft hierdoor geen benul wat hem/haar bij de eindafrekening te wachten staat, schrijft een Twitteraar.



Maandag gingen de nieuwe energietarieven in. In de Eneco app zien gebruikers plotseling fors hogere bedragen voor alle voorgaande maanden. De Eneco app kan slechts rekenen met één tarief, leggen Enecomedewerkers - eveneens via Twitter - uit. Op dit moment is dat het nieuwe tarief. Op de jaarnota zullen de juiste bedragen staan.



Geen invloed op wat je moet betalen

,,We zijn ons zeer bewust dat dit tot verwarring en mogelijk extra zorgen kan leiden”, zegt Eneco-woordvoerder Niels Stet. ,,Wij zijn bezig om het zo snel mogelijk op te lossen zodat de gegevens in de app weer kloppen. Het gaat dus om een issue met het weergeven van de juiste gegevens in de app, dit heeft geen invloed op wat onze klanten moeten betalen. De facturatie en de jaarafrekeningen worden aan de hand van de actuele gegevens van de meters en de dan geldende tarieven uitgevoerd.”

Reacties

06-11-2022 20:24:19 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.927

OTindex: 28.067

Quote:

,,Wij zijn bezig om het zo snel mogelijk op te lossen zodat de gegevens in de app weer kloppen. Hadden ze dat oplossen niet vooraf kunnen doen. Dat had een hoop hartverzakkingen gescheeld. Hadden ze dat oplossen niet vooraf kunnen doen. Dat had een hoop hartverzakkingen gescheeld.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: