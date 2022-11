Harry Potter-fans mogen geen sokken meer achterlaten bij 'graf' Dobby

Harry Potter-fans in Wales laten zoveel sokken achter op het strand, dat hen is gevraagd daarmee te stoppen. Het laten slingeren van de kledingstukken heeft alles te maken met het zogenaamde graf van de elf Dobby, dat op het strand is te vinden.



Dat schrijft NBC News. Het strand werd bekend dankzij de verfilming van het zevende boek uit de serie, Harry Potter en de Relieken van de Dood. In de film, die in 2010 uitkwam, speelt de sterfscène van de elf zich af op Freshwater West Beach in Pembrokeshire.



Harry houdt Dobby in zijn armen terwijl de elf sterft. Dobby spreekt de laatste woorden: "Dit is een prachtige plek om met vrienden te zijn."



Sindsdien is het strand een bedevaartsoort voor Harry Potter- en met name Dobbyfans geworden. Op het strand is een speciale herdenkingsplek voor de elf gemaakt.



Huiselven worden in de boekenreeks bevrijd van hun werkzaamheden als zij een kledingstuk van hun baas krijgen. De kwaadaardige eigenaar van Dobby, Lucius Malfoy, wordt om de tuin geleid waardoor hij een sok aan de elf geeft. Tot aan zijn dood draagt Dobby deze bewuste sok.



National Trust Wales vraagt de fans volgens NBC om alleen foto's te maken. "Artikelen zoals sokken kunnen het milieu en wilde dieren in gevaar brengen."

06-11-2022 15:29:25 allone

Waarom zou je een sok achterlaten voor een elf, die nooit bestaan heeft? Waarom zou je een sok achterlaten voor een elf, die nooit bestaan heeft?

06-11-2022 15:49:59 Buick

Er bestaan ook tienen, want die wou je vroeger altijd op je rapport hebben @allone , natuurlijk bestaan elfen wel.Er bestaan ook tienen, want die wou je vroeger altijd op je rapport hebben

06-11-2022 16:08:15 allone

Ik had tienen op mijn rapport.

Eentje voor handwerken en eentje voor biologie @Buick : die heten Dobby?Ik had tienen op mijn rapport.Eentje voor handwerken en eentje voor biologie

06-11-2022 16:55:38 Jura6

@allone : Ach.. er reizen jaarlijks miljoenen mensen af naar bedevaartsoorden voor wezens die nooit bestaan hebben. Wat doet één fictieve elf er nog toe...

