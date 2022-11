Italiaanse vrouw helft lichter na verwijderen tumor

Een Italiaanse vrouw had een goedaardige tumor aan haar eierstokken die maar liefst 70 kilo woog. Na twee operaties om de massa te verwijderen is de vrouw de helft lichter.



Enkele weken geleden meldde de vrouw zich bij de spoedeisende hulp van het Molinette-ziekenhuis in Turijn. Ze kon nog nauwelijks ademhalen, omdat de tumor haar organen en dus ook haar longen had samengedrukt. Als ze niet direct onder het mes zou gaan, zou ze overlijden, meldt het ziekenhuis.



Na de eerste operatie gevolgd door drainage verloor de vrouw al 52 kilo aan vloeibaar materiaal. Om de vaste tumor te verwijderen volgde een tweede operatie, waardoor ze nog eens 25 kilo aan gewicht verloor. Meer dan 70 kilo raakte ze dus al met al kwijt. Inmiddels is ze volledig hersteld.

Reacties

06-11-2022 10:18:19 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.604

OTindex: 89.402

Quote:

Italiaanse vrouw helft lichter na verwijderen tumor



En dat noemen ze dan goedaardig? En wanneer noemen ze zoiets dan kwaadaardig?? En dat noemen ze dan goedaardig? En wanneer noemen ze zoiets dan kwaadaardig??

06-11-2022 11:20:38 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.275

OTindex: 21.590

@Mamsie : Als het uitzaait en door andere organen heen gaat groeien. Kwaadaardige tumoren zijn niet makkelijk te verwijderen.

06-11-2022 11:48:27 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.924

OTindex: 28.067

Mijn moeder zei nog wel eens als iets makkelijker was dan verwacht dat ze "dûzend pond lichter 'worden was". Dit komt er in de buurt.

