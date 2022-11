Speciaal voor alle Bounty-haters: een doosje zonder

Zoete witte stukjes kokos, omhuld met een laagje zachte melkchocolade. De smaak van een Bounty zou je even naar een tropisch eiland brengen. Veel Britten daarentegen moeten niets hebben van het chocolaatje. In Groot-Brittannië zijn er zó veel Bounty-haters, dat ze tijdelijk uit de bekende Celebrations-dozen worden gehaald.



De haat voor de kokoszoetigheid aan de andere kant van de Noordzee is volgens de BBC groot, heel groot. Uit een onderzoek van fabrikant Mars Wrigley blijkt dat 40 procent van de Britten het ding liever uitspuugt.



En ja, de klant is koning. Zeker als het bijna kerst is. Daarom worden in aanloop naar de feestdagen in veertig verschillende Tesco-supermarkten chocoladedozen zonder Bounty erin verkocht. In plaats daarvan worden er meer exemplaren van Mars, Snickers, Milky Way, Galaxy and Maltesers in gestopt.



Het anti-Bounty-besluit komt niet helemaal uit de lucht vallen. Vorig jaar mochten Britse klanten alle ongegeten chocolaatjes na de feestdagen terugbrengen. Het resultaat was stapels aan onaangeroerde Bounty's.



De fabrikant deed ook een enquête onder 2000 mensen. Daaruit bleek dat 18 procent strontchagrijnig wordt als er alleen nog Bounty's over zijn in de snoeptrommel. Nog erger: volgens 58 procent zou het leiden tot een familieruzie. Daarnaast bleek dat vooral ouderen een hapje tropisch eiland lusten.



De Bounty hoort daarmee thuis in het rijtje van gele M&M's, oranje winegums en Vlammetjes in een bittergarnituur.



Mocht jij nou wel helemaal wild worden van Bounty, wees gerust: in Nederland gaat de kokoslekkernij nog niet in de ban.

Reacties

Nu hoef ik ook geen tropische verrassing in Hollandse melkchocolade, maar vooral omdat die veel en veel te zoet zijn

Maar daar zullen liefhebbers van Mars Snickers en Milky Way geen last van hebben Smaken verschillen. Ik vind kokosnoot lekker, maar mijn zus idd niet. Ze houdt ook niet van amandelen, wat ik verbazingwekkend vindNu hoef ik ook geen tropische verrassing in Hollandse melkchocolade, maar vooral omdat die veel en veel te zoet zijnMaar daar zullen liefhebbers van Mars Snickers en Milky Way geen last van hebben

Dit soort snoep is meestal in melkchocola, niet zo lekker en net wat Ik vind dat kokos lekkerder is in pure chocola, als deze ergens aangeboden wordt neem ik er wel een.Dit soort snoep is meestal in melkchocola, niet zo lekker en net wat @allone : schrijft enorm zoet.

Die reep heette NOMAD en die heb ik maar 1 x gezien en gelijk meegenomen. Véél lekkerder.

Maar helaas, of juist gelukkig, is het product weer verdwenen. @omabep : Ooit was er een variant met pure chocolade en ik was dolblij.Die reep heette NOMAD en die heb ik maar 1 x gezien en gelijk meegenomen. Véél lekkerder.Maar helaas, of juist gelukkig, is het product weer verdwenen.

Yep mee eens die pure bounties zijn lekkerder.

