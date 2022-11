Politie doet bijzondere vondst: stoffelijk overschot blijkt sekspop

De politie heeft woensdagavond een bijzondere vondst gedaan in het Gelderse Nijkerk. Agenten waren naar de Havenlijn uitgerukt nadat er een melding was binnengekomen over een stoffelijk overschot. Eenmaal ter plaatse bleek het om iets heel anders te gaan…De politie kreeg rond 18.30 uur melding van de vondst. Daarop werd het gebied rond de Havenlijn breed afgezet voor sporenonderzoek. Ook de forensische opsporing kwam daarvoor ter plaatse. Toen bleek dat er geen lichaam in het water lag, maar een sekspop.Wie de pop heeft achtergelaten en hoe lang die er al lag, is niet bekend. De politie wist dat donderdagochtend nog niet te melden.