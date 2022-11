Britse man koopt giftigste plant ter wereld uit verveling

Een Britse man heeft zichzelf «uit verveling» een heel bijzonder cadeau geven: de gympie gympie, oftewel de giftigste plant ter wereld.De 49-jarige Daniel Emlyn-Jones is een grote plantenliefhebber. Maar hij was de geraniums beu en wou ‘a bit of drama’ toevoegen aan zijn urban jungle. Daarom kocht hij online de zaden van de gympie gympie. «Ik kocht de zaadjes via een bedrijf in Australië. Ze waren niet goedkoop, ik moest er maar liefst 60 Australische dollars voor betalen», aldus Daniel aan Metro UK.Wat kan er nu zo gevaarlijk zijn aan een plant? Wel, wie de gympie gympie aanraakt kan tot twee maanden helse pijn hebben. De plant heeft haartjes die een gif verspreiden. Sommige slachtoffers konden de pijn zelfs niet aan waardoor ze zich van het leven ontnamen.Daniel heeft de plant in een kooi gezet. Naast de kooi staat een plakkaat met het opschrift: ‘Danger’.