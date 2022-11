De nummer 1 is uit de bestsellerlijst voor boeken gegooid. Want het is geen boek

Weinig mensen hebben nog zin om te lezen, dus zelfs zelfhulpboeken kunnen maar beter niet te veel woorden bevatten. Dat heeft Renée Lamboo goed begrepen. Alleen haar boek Money Planner is daardoor wel verwijderd uit de Bestseller 60.



Het is volgens het CPNB een invulboek en geen leesboek. "Ik was woest en ben heel boos geweest, echt gefrustreerd. Maar daarna dacht ik: weet je, zoek het uit. Het is maar een lijst, het maakt ook niet uit", zei Lamboo daar woensdag over bij Jinek.



Met haar 'boek' wil ze mensen helpen om financieel orde op zaken te stellen, klinkt het. Op de achterflap staat hoe Renée Lamboo zelf van 40.000 euro schuld naar tonnen aan vermogen ging: "Het op papier zetten van haar inkomsten en uitgaven maakte hét grote verschil." De Money Planner helpt jou ook om rijk te worden, is het idee.



Kennelijk hebben mensen vertrouwen in haar methode, want Money Planner wordt zo goed verkocht dat het in principe op 1 in de Bestseller 60 staat. Maar het CPNB (de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) hanteert dus wel een ondergrens.

Reacties

05-11-2022 13:40:11 allone

Tja. Schoolboeken staan ook niet op de bestsellerlijst als er veel verkocht worden. Wel bestseller. Ook boek. Maar geen verhaal?Tja. Schoolboeken staan ook niet op de bestsellerlijst als er veel verkocht worden.

05-11-2022 14:37:56 Emmo

Ze is op dat punt wél in goed gezelschap @allone : Arend Zeebeer staat ook óók niet op de bestsellerslijst.Ze is op dat punt wél in goed gezelschap

05-11-2022 18:59:33 De Paus

S . Het meest gelezen boek is nog altijd de Bijbel

