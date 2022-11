Tegenstanders koranverbranding bekogelen politie in Groningen

Anti-islambeweging Pegida had aangekondigd om woensdagavond op de Drafbaan in Groningen een koranverbranding te houden. Dit werd afgeblazen omdat er zich honderden tegendemonstranten zich hadden verzameld.

Deze hadden zich verzameld bij het terrein dat omheind is met een hek. Demonstranten forceerden het toegangshek omdat zij dachten aanhangers van Pegida te zien. Dit bleken medewerkers van de gemeente te zijn.



Ondanks dat er niemand van Pegida aanwezig was, werd de politie en medewerkers van de gemeente bekogeld met eieren en zwaar vuurwerk.

