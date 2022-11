Vrouw draagt bikinislip achterstevoren en is niet de enige: Anders valt alles eruit!

Een Amerikaanse vrouw legt op TikTok uit dat ze bikini’s van SHEIN meestal achterstevoren aandoet om er zeker van te zijn dat er niets te zien is. «Ik dacht dat ik de enige was», klinkt het in de reacties.Neva Clark vroeg zich onlangs op TikTok af of er nog vrouwen zijn die bikinibroekjes van de Chinese online winkelketen SHEIN achterstevoren dragen zodat er vooraan meer bedekt wordt. Ze illustreerde haar punt meteen in de video, die intussen al bijna 4 miljoen keer bekeken werd.Uit de vele reacties blijkt dat het een herkenbaar probleem is. «Ja! Ik snap niet waarom ze de voorkant zo klein maken», «Als ik hun bikini’s op de normale manier draag, dan valt alles eruit», «Idem, of vaak weet ik gewoonweg niet wat de voor- of achterkant is», «Ik dacht dat ik de enige was», en «Oh mijn God, waarom ben ik daar nooit opgekomen?!», klinkt het onder meer.