BEEKBERGEN - De politie is woensdagochtend groots uitgerukt na een melding van een mogelijk drugslab aan de Stoppelbergweg in Beekbergen. Agenten met kogelwerende vesten kwamen ter plaatse, nadat iemand 112 had gebeld. Volgens een correspondent ter plaatse had iemand die langsliep door het raam gekeken van het pand en allerlei verdachte omstandigheden gezien. Daarop heeft deze de hulpdiensten gebeld. De politie is vervolgens met zeven wagens en een tiental agenten in kogelwerende vesten het terrein op gegaan. Daar troffen ze inderdaad iets aan wat leek op een drugslab, waarna ze volgens de videocorrespondent de brandweer hebben ingeschakeld. De brandweer kon echter al snel vertellen dat het om een oefenlocatie ging, waar brandweerlieden kunnen oefenen. Een woordvoerder van de politie bevestigt dit. Daarop zijn de agenten weer retour gegaan. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland betreurt de gang van zaken. "Het is vervelend wat er is gebeurd", zegt woordvoerder Mark Bosma. "Maar kijk je naar het totale plaatje, dan is er iedere avond weleens een oefening op locatie. Dat dit gebeurt is een hele uitzonderlijke situatie." Bij oefenlocaties van de brandweer staat normaliter aangegeven dat het niet om een echte situatie gaat. "In principe staat er altijd een bord waarop staat dat het een oefenlocatie betreft van de brandweer. Voor zover ik weet heeft die op de locatie in Beekbergen ook gestaan."

