RIVM maakte fouten in berekening piekbelasters: boeren kwamen daar zelf achter

Het RIVM moest de lijst met piekbelasters samenstellen, de honderd boeren die de grootste uitstoot veroorzaken. Dat is het instituut voor de tweede keer helaas niet gelukt: er zitten weer fouten in.



Varkenshouders en pluimveebedrijven zijn ten onrechte op de lijst gekomen, schrijft stikstofminister Christianne van der Wal aan de Tweede Kamer. Ze wil nu een extern bedrijf het werk van het RIVM laten controleren, in de hoop dat het niet weer gebeurt. Eerder dit jaar ging het namelijk ook al mis.



De fout kwam pas aan het licht toen boeren zelf via de Wet Open Overheid (Woo) de data achter de lijst opvroegen en ontdekten dat er verkeerde emissiefactoren zijn gebruikt. Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland, noemt de nieuwe fout 'gênant'.



De minister 'baalt enorm' en vindt de misser 'zeer betreurenswaardig'.

Reacties

04-11-2022 12:38:35 Emmo

Dan vraag je je af waar nog meer fouten zijn of worden gemaakt door dit zeer gerespecteerde instituut.

