Australisch gezin laat kleedje maken van overleden hond

Een Australisch gezin heeft een nogal macaber aandenken aan hun overleden hond in huis gehaald. In plaats van hun geliefde golden retriever te begraven of cremeren, hebben ze er een kleedje van laten maken."Deze prachtige oude golden retriever blijft zo bewaard voor zijn gezin", schrijft de taxidermist op Instagram. "Hij is eindelijk klaar om terug naar huis te gaan." Een taxidermist is iemand die zich bezighoudt met het prepareren of opzetten van dieren.Verzoeken als deze worden niet vaak gedaan, maar zijn ook zeker niet uniek, laat de preparateur in kwestie weten op Instagram. Daar heeft ze het resultaat van haar werk gedeeld met haar ruim 1000 volgers.De reacties zijn wisselend. Waar de één vraagt om een kostenschatting voor zijn of haar nog levende huisdier voor als diens laatste uur geslagen heeft, spreekt de ander zijn afkeuring uit. "Mijn hond is eerder dit jaar overleden. Ik zou het niet aankunnen om haar iedere dag zo te zien”, schrijft ene Julie in reactie op het bericht.