Winnaar loterij China wil niet herkend worden: Anders wordt mijn vrouw lui

De winnaar van een loterij in de Zuid-Chinese regio Guangxi heeft de cheque voor zijn prijs van omgerekend ruim 30 miljoen euro in kostuum afgehaald. Hij wilde onherkenbaar blijven omdat zijn vrouw en kind niet mogen weten dat hij de hoofdprijs heeft gewonnen. Hij wil niet dat ze lui worden, vertelde hij aan een krant.Van top tot teen gekleed in een heldergeel pak incasseerde hij een cheque van 219 miljoen yuan in het loterijkantoor in de stad Nanning. Van dat bedrag schonk hij 5 miljoen yuan (700.000 euro) aan een goed doel. Na belastingen houdt hij er omgerekend bijna 24 miljoen euro aan over.Hij wilde alleen onthullen dat zijn achternaam Li is, één van de meestvoorkomende achternamen in China. "Ik heb mijn vrouw en kind niets verteld omdat ik bang ben dat ze dan zelfingenomen worden en straks niet meer willen werken", zei hij tegen een plaatselijke krant.Een deel van de opbrengst van Chinese loterijen is bestemd voor activiteiten op het gebied van welzijn en sport. De grootschalige lockdowns in verband met het coronavirus hebben de inkomsten de afgelopen jaren flink gedrukt.