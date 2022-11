Theekopje, kom en bord aan diggelen: 77 miljoen euro schade in museum Taiwan

In het Nationale Paleismuseum van Taiwan zijn de afgelopen anderhalf jaar een kommetje, een theekopje en een bord gebroken. Niets om je druk over te maken, zou je zeggen. Nou, wel als je de waarde ervan kent: 77 miljoen euro.Het gaat om voorwerpen uit de 15de en 17de eeuw uit de zogenoemde Ming- en Qing-dynastie├źn, meldt de Britse krant The Guardian. Zeer zeldzame artefacten zijn het, en het vervelende is: ze waren niet verzekerd.Vandaar misschien de beschuldigingen aan het adres van de museumdirecteur dat die de schade lange tijd geheim heeft proberen te houden en het personeel opdracht heeft gegeven er niet over te praten. De directeur ontkent deze aantijgingen overigens in alle toonaarden, maar er zijn niet veel mensen die hem geloven, als je de honderdduizenden reacties op sociale media bekijkt.Wat is er nou precies gebeurd? Eigenlijk is bij twee incidenten niet duidelijk hoe de schade is ontstaan en wie ervoor verantwoordelijk is. Er is gekeken naar beveiligingsopnamen van de afgelopen tien jaar, maar daarbij werd niets gevonden.Bij het derde geval is de dader wel bekend: een stafmedewerker had het kommetje op een bureau gezet, waar het vanaf viel en vervolgens op de grond uit elkaar spatte, 'zoals dat gaat bij kommetjes', aldus de museumdirecteur. De verantwoordelijke medewerker is disciplinair gestraft vanwege nalatigheid.Pas afgelopen week kwam dit allemaal naar buiten, en vandaar dat de directeur onder vuur kwam te liggen. Die heeft in een reactie aan The Guardian verteld dat hij de schadegevallen niet openbaar had gemaakt omdat het slechts ging om 'algemene oudheden', de laagste aanduiding van cultureel erfgoed in Taiwan. Hij zegt ook dat de voorwerpen lang geen 77 miljoen waard zijn, maar hoe hoog dat bedrag dan wel zou zijn, daarover wil hij niet uitweiden.De gebeurtenissen waren voor Taiwanese oppositiepartijen en nationalistische gebruikers van sociale media in China in ieder geval koren op de molen. Ze beschuldigen de Taiwanese autoriteiten ervan de Chinese cultuur te willen vernietigen.Het museum bevat de grootste collectie Chinese kunstvoorwerpen in de wereld, waarvan een groot deel door aanhangers van Tsjang Kai-Sjek is meegebracht van het vasteland nadat de nationalisten tijdens de Chinese burgeroorlog naar Taiwan waren gevlucht.De collectie omvat 5000 jaar Chinese geschiedenis. Slechts een deel daarvan wordt uitgestald, en de items die niet worden tentoongesteld, inclusief de drie gebroken voorwerpen, zijn niet verzekerd.Het museum heeft beterschap beloofd en zegt alles in het werk te zullen stellen om opgeslagen kunstwerken beter te beschermen.