Arbeiders ontvluchten lockdown in grootste iPhone-fabriek ter wereld

Werknemers van Foxconn in de Chinese stad Zhengzhou zijn de fabriek ontvlucht tijdens een lockdown. De fabriek ging vorige week op slot nadat coronabesmettingen op de werkvloer waren geconstateerd. Vanwege een gebrek aan voedsel in de fabriek nemen de arbeiders nu de benen. En dat heeft verstrekkende gevolgen voor de productie van onder meer iPhones.Vorige week stelde Foxconn, het bedrijf dat het gros van de Apple-producten in elkaar zet in China, dat de uitbraak onder controle was. Maar nu blijkt dat er meerdere besmettingen zijn, net als in de stad Zhengzhou zelf. Volgens Chinese media zouden twintigduizend werknemers in quarantaine zitten, maar dit wordt door Foxconn ontkend.Op Chinese sociale media zijn verhalen te lezen van wanhopige medewerkers die uit de fabriek zijn ontsnapt. Ze spreken over een gebrek aan voedsel en benauwde omstandigheden waardoor zij en honderden andere medewerkers door de omheining braken die hen van de buitenwereld scheidde. De krant The Financial Times sprak een medewerker die zei 'nooit meer terug te komen'.Maar alleen door te ontsnappen zijn de arbeiders nog niet uit de problemen. Omdat ze uit een vermeend coronagebied komen zijn de QR-codes op hun corona-apps geel of soms rood. Dat betekent dat ze geen taxi, bus of trein kunnen nemen. En dus moeten ze lopen. Sommigen zelfs tientallen kilometers ver, naar huis.Op sociale media zijn foto's en filmpjes te zien van groepjes arbeiders die met rolkoffers over de snelweg lopen, slaapzak onder de arm. Omwonenden proberen ze te helpen door water en voedsel langs de weg te zetten.De overheid zelf zegt de zaak serieus te nemen. De lokale autoriteiten stellen op maandag dat zij 'samen met Foxconn' zullen zorgen voor goed voedsel in de fabriek, totdat de lockdown voorbij is.Maar miljoenen Chinezen vinden de gang van zaken onacceptabel. Op sociale media regent het commentaren. Hoe kunnen medewerkers van een miljoenenbedrijf zo slecht behandeld worden, vragen velen zich af.De lockdown raakt Foxconn hard. Zhengzhou heeft de grootste iPhone-fabriek ter wereld. Meer dan de helft van alle iPhone’s in de wereld worden er gemaakt. Persbureau Reuters sprak met een anonieme betrokkene bij het bedrijf, die stelt dat minstens 30 procent van de productie in november vertraging op zal lopen. Het aandeel Foxconn ging dan ook omlaag vandaag, met 1,4 procent.Volgens Jos Versteeg, aandelenanalist bij InsingerGilissen, maken de strenge coronamaatregelen het moeilijk voor internationale bedrijven om zaken te blijven doen in China. "Dat is het langetermijneffect. Dat fabrieken vertrekken uit China."Versteeg ziet al langer een trend van 'ontkoppelen' waarbij voornamelijk westerse bedrijven hun afhankelijkheid van China verminderen. "Vooral voor hoogwaardige technologiebedrijven zoals Foxconn, maar ook het Nederlandse ASML, wordt het op de lange termijn steeds moeilijker daar zaken te doen. Ook vanwege maatregelen uit Amerika. Uiteindelijk zouden dit soort bedrijven zelfs kunnen vertrekken uit China."De zeer strenge coronaregels in China zijn in ieder geval nog niet voorbij. Partijbaas Xi Jinping stelde onlangs nog bij het ingaan van zijn derde termijn dat het 'zero-covid-beleid' essentieel is om China veilig te houden. Dat maakt dat situaties zoals die in Zhengzhou zich blijven voordoen.Foxconn is niet het enige bedrijf waar extreme situaties zich voordoen. In Shanghai Disney sluiten de poorten ook vanwege coronabesmettingen. Iedereen die het park uit wil, moet negatief worden getest, meldt de BBC. Een voordeel voor degenen die moeten blijven: de achtbanen blijven rijden. Positief getest of niet.