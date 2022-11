Coureur wint vijf plaatsen door auto in de muur te hangen

NASCAR-coureur Ross Chastain liet afgelopen nacht iedereen versteld staan met zijn wanhoopsactie in de laatste ronde. Door zijn auto vol gas langs de muur te schuren wist hij enkele waardevolle plekken te winnen en behoudt hij kans op het kampioenschap.Chastain lag twee bochten voor het einde op de tiende plaats, maar had een vijfde plek nodig om niet uitgeschakeld te worden in de strijd om het kampioenschap. Normaal gesproken een onmogelijke opgave, maar de Amerikaan had een plan. In plaats van te remmen voor de bocht, trapte hij zijn gas vol in en ramde hij zijn auto zijdelings tegen de muur. Vervolgens liet hij zijn racer vol gas tegen de muur aanrijden, waardoor hij door het veld vloog en uiteindelijk vlak voor zijn concurrent op zijn gewenste vijfde plek over de finish knalde.De coureur legt uit dat hij de tactiek in zijn jeugd wel eens toepaste in een videospel. "Ik speelde veel 'NASCAR 2005' op de GameCube toen ik opgroeide met mijn broer. Je kunt ermee wegkomen. Ik heb nooit geweten dat het echt zou werken."Ondanks dat de beelden van zijn actie de hele wereld overgaan, is niet iedereen blij met zijn move. Coureur Joey Logano wil dat NASCAR nieuwe regels invoert die dergelijke acties te verbieden.