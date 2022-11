Duits eiland haalt paardenkoets van stal na coronabesmettingen bij buschauffeurs

Op Hiddensee, een Duits eiland in de Oostzee, heeft het coronavirus een opmerkelijke stempel op het openbaar vervoer gedrukt. Omdat alle buschauffeurs ziek zijn, is een vervangingsdienst ingesteld met een paardenkoets. Dat zegt burgemeester Thomas Gens.’s Ochtends, ’s middags en ’s avonds rijdt de paardenkoets een keer over het autovrije vakantie-eiland. De rondreis kost vijf euro. Het duurt iets langer, maar het is een mooi alternatief, klinkt het. In het verleden werden vervangchauffeurs van het vervoersbedrijf uit Vorpommern-Rügen overgebracht, maar dat was deze keer niet mogelijk door het ziekenaantal. Schoolkinderen worden in Vitte met een voertuig van de brandweer rondgereden.Het eiland is ongeveer 18 kilometer lang en op de smalste plek 250 meter breed. Er wonen ongeveer 1.000 mensen. Het eiland is enkel per boot bereikbaar en volledig autovrij.