9-jarig meisje 8 maanden zwanger

In wat ook in Zimbabwe uniek mag heten, wordt een negenjarig meisje opgenomen in de United Bulawayo Hospitals (UBH) omdat ze 33 weken zwanger is en naar verwachting in die instelling zal bevallen.

Dit komt een paar weken nadat een 13-jarig meisje uit Mkhosana Township in Victoria Falls een deel van haar Zimsec Grade Seven-onderzoeken op een ziekenhuisbed schreef kort nadat zij bevallen was in het Victoria Falls Hospital. In de Victoria Falls-zaak wist het meisje pas een maand voor de bevalling dat ze zwanger was.

In de UBH-zaak werd de negenjarige, die ongeveer een maand verwijderd is van de bevalling, gecontroleerd door een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen vanwege de delicate aard van de zwangerschap.

Uit rapporten blijkt dat de negenjarige afkomstig is uit het district Tsholotsho in de provincie Matabeleland North, waar functionarissen van het ministerie van Sociale Zaken van het ministerie van Openbare Dienst, Arbeid en Maatschappelijk Welzijn de omstandigheden rond de zwangerschap onderzoeken. Bronnen beweerden dat ze zou kunnen zijn verkracht en bezwangerd door een "naaste persoon", vandaar het onderzoek waarbij ook de politie betrokken is.

Een team van Sunday News bezocht vorige week UBH en sprak met de waarnemend chief executive officer van de instelling, dr. Harrison Rambanapasi, die de zaak bevestigde, maar geen fijnere details kon delen. Hij zei dat het meisje daadwerkelijk zwanger werd toen ze acht jaar oud was, wat mogelijk werd gemaakt door een zeldzame aandoening van vroegtijdige puberteit (ontwikkeling van seksuele rijping eerder dan de normale leeftijd). Dr. Rambanapasi zei dat de puberteit normaal gesproken moet beginnen bij 11 jaar.

"Ja, ik kan bevestigen dat we zo'n geval hebben in het ziekenhuis en dat ze wordt onderzocht door verschillende specialisten die haar helpen", zei hij.

De waarnemend CEO zei dat dit de eerste keer was dat hij een dergelijk geval tegenkwam, met het argument dat dit voor de meerderheid in de medische wereld iets was dat ze alleen in medische tijdschriften tegenkwamen.

"In de medische literatuur is een eerder geval bekand van een negenjarige die heeft bevallen, maar dat is heel lang geleden en niet in dit land, maar voor mij is dit een primeur in mijn carrière, de jongste die ik eerder had gezien was een 12-jarige, slachtoffer van seksueel misbruik. Nu hebben we deze negenjarige en het is een beetje jammer dat we zo'n geval zien", zei dr. Rambanapasi.

Uit online onderzoek bleek dat de jongste moeder in de wereldgeschiedenis een vijfjarige Peruaanse was die op 14 mei 1939 via een operatie bevallen was.

Volgens rapporten was zij op basis van de medische beoordelingen van haar zwangerschap minder dan vijf jaar oud toen ze zwanger werd, wat mogelijk was vanwege de vroegtijdige puberteit. Dr. Rambanapasi wees, zonder veel informatie te geven over de zaak in kwestie, op enkele van de uitdagingen die gepaard gaan met dergelijke problemen.

"Er zijn veel uitdagingen, dit is een kind dat op school hoort te zitten, een kind dat met andere kinderen zou moeten spelen. Als kind zou ze door haar ouders moeten worden verzorgd, maar nu leg je haar een grote verantwoordelijkheid op. Deze extra verantwoordelijkheid zal gevolgen hebben voor de andere dingen waar ze in dit stadium aan zou moeten werken, zoals naar school gaan.

Het zal vreemd zijn voor haar en ook voor haar leeftijdsgenoten, mensen zullen naar haar kijken, waarschijnlijk lachen en spotten met haar en dat heeft ook een mentaal effect op haar", zei hij.

Dr. Rambanapasi zei dat een negenjarige fysiek niet voorbereid is op geslachtsgemeenschap.

"Als we naar geslachtsgemeenschap kijken, voordat de veranderingen in de puberteit volledig zijn opgetreden, zal geslachtsgemeenschap zeer traumatisch zijn omdat het lichaam zich niet genoeg heeft ontwikkeld om seksuele activiteiten te ondernemen.

De veerkracht van de geslachtsdelen is nog niet ontwikkeld. Voordat we het zelfs maar hebben over haar zwanger worden, is dit duidelijk een gevolg van een gewelddadige relatie. Is dit kind in staat om te onderhandelen over veilige seks? Op deze leeftijd zijn ze ook vatbaar voor seksueel overdraagbare aandoeningen, hiv, ongewenste zwangerschappen omdat ze niet weten hoe ze zichzelf moeten beschermen.

Zelfs als ze het weten, hoe onderhandelen ze met een volwassene over veilige seks? Ze zijn niet in staat om te onderhandelen", zei hij.

De waarnemend CEO zei dat wanneer een persoon van zo'n leeftijd zwanger wordt, er concurrentie is om voedingsstoffen in het lichaam, aangezien zowel de moeder als het ongeboren kind zich nog aan het ontwikkelen zijn. Hij zei dat een andere uitdaging was dat er geen gezondheidsfaciliteiten waren die de nodige prenatale zorg konden bieden in een ondersteunende omgeving.



Prenatale zorg wordt verleend in de vorm van medische controles, bestaande uit aanbevelingen voor het omgaan met een gezonde levensstijl en het verstrekken van medische informatie zoals maternale fysiologische veranderingen tijdens de zwangerschap, biologische veranderingen en prenatale voeding, inclusief prenatale vitamines, die potentiële gezondheidsproblemen gedurende de hele zwangerschap voorkomen. het verloop van de zwangerschap en bevordert zowel de gezondheid van moeder als kind.



"Stel je voor dat ze prenatale lessen volgt met mensen die oud genoeg zijn om haar moeder te zijn. Het is niet comfortabel, ze is pas negen jaar oud en wordt verondersteld rond de vierde klas te zijn.

Reacties

02-11-2022 16:54:02 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.588

OTindex: 89.371

Welke gore smeerlap heeft zich aan dit kind vergrepen?

En wat moet er van de baby worden, gesteld dat die levend geboren wordt?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: