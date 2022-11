Zo huiveringwekkend klinkt het magnetisch veld van de aarde

Wetenschappers van de Universiteit van Denemarken zijn erin geslaagd om het magnetisch veld van de aarde om te zetten in audio. Het resultaat is vijf minuten aan huiveringwekkend en stormachtig geluid. "Best wel eng", zeggen de wetenschappers zelf.Het magnetisch veld van de aarde beschermt ons tegen kosmische straling en geladen deeltjes uit de ruimte, ook wel zonnewind genoemd. Het bekende poollicht dat op het noordelijk halfrond van de aarde is te zien, is het resultaat van geladen deeltjes die botsen met die zonnewind, zegt het Europees Ruimteagentschap (ESA)."Voor iets dat ons beschermt, is het geluid behoorlijk angstaanjagend", schrijft ESA. Je hoort vijf minuten lang huiveringwekkende geluiden die regelrecht afkomstig lijken uit een spookslot. Luister zelf maar: Klik hier De magnetische signalen zijn gemeten door de Swarm-satellieten van de ESA, die in 2013 werden gelanceerd. Het doel van de lancering was om het magnetische veld van de aarde beter te begrijpen.Bezoekers van het Solbjerg-plein in de Deense hoofdstad Kopenhagen kregen afgelopen week als een van de eersten het geluid te horen. Het geluid van het magnetische veld werd daar als kunstproject vanuit dertig ondergrondse luidsprekers afgespeeld: Filmpje