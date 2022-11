01-11-2022 19:01:35

@Emmo :

Niet alleen Jumbo-klanten zijn géén fan van de Toppers.... QuoteNiet alleen Jumbo-klanten zijn géén fan van de Toppers....

@Mamsie :

: En zó is dat! Quote @Emmo : En zó is dat!

Precies, ik ben er ook geen fan van.Maar er is nog een obstakel, hoeveel denk je dat het kost om daar naar toe te komen?Een treinkaartje vanaf hier kost € 41.60 vanaf een station 20 km verderop en dan nog terug is samen € 83.20 alleen al voor de trip met de trein. Er komt dan nog € 16.00 bij om naar dat station te gaan. De treinrit kost dan al € 99.20.Maar dan ben je er misschien nog niet, ik weet niet of je nog meer vervoer nodig hebt want ik lees nog iets van 4 euro en dan komt en dus nog eens € 8.00 bij.Ga je met de auto zijn de kosten 1:35 uur rijden, is +/- € 45.00 v.v. en een parkeerkaart van € 25.00 per evenement. Komt de trip al op € 70.00 is dus al een stuk goedkoper en makkelijker om te doen.Maar het vrijkaartje is voor de tweede, dus de eerste moet gekocht worden, de goedkoopste is € 55.00 tel dit ook maar bij je kosten voor zo'n dag op.Voor iemand alleen is er dus al niets en er zijn erg veel mensen alleen.Het is een investering die je in deze tijd absoluut niet kunt missen.En alleen gezinnen kunnen de kaart vol krijgen heb ik uit het verhaal begrepen vanwege de hoeveelheid die gekocht moet worden om hem vol te krijgen.Persoonlijk ga ik liever voor dat geld een leuk weekend besteden in Duitsland of België dan geniet ik vele malen meer en kan doen wat ik wil.