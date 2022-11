Turkse tandarts: “Ik ben al m’n tanden kwijt en leef al twee jaar op vloeibare voeding”

Het is heel aanlokkelijk: een reisje naar Turkije, verblijf in een mooi hotel en terugkomen met een prachtig gerenoveerd gebit. En voor heel weinig geld. Vaak gaat het goed. Maar behoorlijk vaak gaat het ook fout. Bij Alana Boone (23) ging het helemaal fout, schrijft HLN. In de TV-serie ‘Chasing Beauty’ is te zien hoe de studente naar Turkije trok voor een nieuw gebit. Een reis die al snel veranderde in een nachtmerrie. “Ik moest ter plekke 3.420 euro bijbetalen.” In Turkije werden alle tanden van het meisje tot punten weggeslepen en ontzenuwd en krijgt ze kronen die niet op haar tandvlees aansluiten, met als gevolg: helse pijnen, voedsel dat onder haar kronen kruipt en een groot risico op infecties.



Van de vooraf beloofde garantie en nazorg kwam niets in huis. De tandartsen die ze in België bezocht, vrezen allemaal dat de kans zeer groot is dat men al haar tanden moet trekken.



HLN heeft veel meer horror-verhalen over de droomtandartsen in Turkije. Zoals dat van An Bauwens (52), die al bijna drie jaar op haar tandvlees leeft. Letterlijk. Zij trok in 2019 naar Antalya voor implantaten en kronen, nadat haar een nieuw gebit was beloofd voor 15.000 euro. Maar net als Alana en veel anderen werd An ter plekke gedwongen om bij te betalen. 10.000 euro cash om precies te zijn. “Eerst leek alles in orde”, vertelt An. “Ik was gelukkig, ik had mooie tanden. Maar thuis begonnen de problemen. Ik verging van de pijn. In 2020 heb ik zelfs een zelfmoordpoging ondernomen en werd ik opgenomen in de psychiatrie, allemaal ten gevolge van die gekmakende pijn. Er zaten bulten vol etter in mijn mond, maar naar nazorg kon ik fluiten.”

Reacties

01-11-2022 14:15:03 Buick

Erelid



WMRindex: 3.601

OTindex: 959

Wie mooi wil zijn moet pijn lijden.

Ik heb geen medelijden.

Je hoort al langer over horror bij dokters ver weg. Als ze dan terug komen dan willen ze hier gratis de nazorg, want ze zijn verzekerd.



Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: