Pluimveebedrijven kunnen niet worden geruimd door gebrek aan CO2-gas

Vijf pluimveebedrijven in Lunteren waarbij in de buurt vogelgriep is vastgesteld, worden toch niet preventief geruimd, omdat er een tekort is aan CO2-gas. Landbouwminister Piet Adema heeft nu besloten dat de bedrijven niet meer hoeven te worden geruimd.



Vorig weekend werd er vogelgriep geconstateerd bij een leghennenbedrijf in Lunteren. Het bedrijf werd geruimd en het ministerie kondigde aan dat de bedrijven die binnen een straal van een kilometer lagen, uit voorzorg ook moesten worden geruimd. Dat gebeurde maar niet, omdat er inmiddels zoveel bedrijven geruimd zijn in korte tijd, dat er een tekort is aan het gas.



De rechter had de minister vervolgens een deadline gesteld. Als hij de bedrijven nog wilde ruimen, moest dat voor morgenavond zijn gebeurd. De pluimveehouders hadden een zaak aangespannen, omdat ze vonden dat het nut om de bedrijven preventief te ruimen steeds kleiner werd omdat hier nog steeds geen vogelgriep was vastgesteld.



Omdat de minister niet al deze bedrijven voor de aangegeven deadline kan ruimen, heeft hij besloten het pluimvee in de betreffende bedrijven toch niet af te laten maken.



Het risico is volgens de minister waarschijnlijk beperkt, omdat er al veel tijd is verstreken sinds de besmette bedrijven het afgelopen weekend zijn geruimd.



World Animal Protection noemt het 'absurd dat er zoveel kippen zijn gedood'. "Veel mensen weten niet dat dit vaak ook gezonde kippen zijn, die uit voorzorg worden gedood. Het laat - letterlijk en figuurlijk - zien hoe verwoestend dit systeem is", meldt de dierenbeschermingsorganisatie.



Die pleit voor een goed vaccin tegen vogelgriep en voor het inperken van de bio-industrie. "In de vee-industrie krijgt dit soort virussen de kans om razendsnel te muteren, doordat enorm veel dieren zo dicht op elkaar gepropt worden. Het is noodzaak dat het voedselsysteem, en daarmee deze industrie, drastisch wordt herzien."



De bedrijven worden volgens Adema door de Gezondheidsdienst voor Dieren dagelijks gebeld om na te gaan of er verschijnselen van vogelgriep zijn.



De pluimveehouderijen zullen alsnog worden geruimd als dat het geval blijkt. "Ik hoop van harte dat de komende dagen blijkt dat de vijf bedrijven niet besmet zijn", schrijft de minister, die spreekt van een "heftige tijd" voor de betrokken ondernemers.

Reacties

01-11-2022 13:05:02 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.853

OTindex: 28.055

En ik maar denken dat er juist een tevéél aan CO2 is...

01-11-2022 14:48:11 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.584

OTindex: 89.368

En de kippen zijn blij toe!

01-11-2022 14:51:25 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.345

OTindex: 6.682

@Mamsie : ik denk dat nog niemand ze had durven vertellen dat ze geruimd zouden worden.

01-11-2022 15:22:55 Buick

Erelid



WMRindex: 3.601

OTindex: 959

@Mamsie :

En de kippen zijn blij toe! QuoteEn de kippen zijn blij toe!

Dat vraag ik me af.

Nu gaan ze met de billen bloot in de koeling bij een supermarkt. Dat vraag ik me af.Nu gaan ze met de billen bloot in de koeling bij een supermarkt.

