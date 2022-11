Dit is een mier

Sommige dingen wil je niet precies weten - bijvoorbeeld hoe het gezicht van een mier eruitziet als hij vele malen wordt vergroot. De horrorfoto heeft al voor afschuw gezorgd op Twitter.Er zijn er waarschijnlijk duizenden, zelfs miljoenen rond uw huis. Onderzoekers van de Universiteit van Würzburg en de Universiteit van Hong Kong waagden een voorzichtige schatting: er kruipen in totaal zo'n 20 quadriljoen mieren op onze aarde. “We gaan uit van een totale biomassa van 12 megaton droge koolstof. Dit komt overeen met 20 procent van de menselijke biomassa", aldus de studie.Ze zijn duidelijk in de meerderheid, maar mieren lijken in eerste instantie niet erg bedreigend. In animatiefilms zoals "Antz" of "The Big Crawl" worden insecten weergegeven als schattige kleine dieren. Een nieuwe close-up van een mier maakt echter duidelijk dat de realiteit veel enger is.