Italiaanse premier Giorgia Meloni: Noem me geen meneer

De Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft vrijdag gezegd dat ze geen “meneer” genoemd wil worden, waarmee ze terugkomt op een regeringscirculaire waarin stond dat dit haar officiële titel zou zijn.



In een verklaring van Meloni’s kantoor staat dat de titel “meneer de president” weliswaar door de protocollaire deskundigen van de regering als de meest geschikte is geadviseerd, maar dat zij die niet wil gebruiken en dus moet worden genegeerd.



Meloni, die vorig weekend aantrad na een overwinning in de verkiezingen van 25 september, had feministen al boos gemaakt toen ze aankondigde dat ze de mannelijke vorm van haar officiële titel zou gebruiken: voorzitter van de ministerraad.



In het Italiaans kunnen namen een mannelijke of vrouwelijke vorm aannemen en Meloni’s titel werd voorafgegaan door het mannelijke lidwoord “il“, in plaats van het vrouwelijke “la“, in de eerste verklaring die zondag door haar bureau werd uitgegeven.



Voor Meloni’s tweede gedachten, ging de regeringscirculaire nog een stap verder, door te verklaren dat haar officiële titel ook “Signor“, of meneer, moest bevatten.



“De te gebruiken titel is… Meneer de voorzitter van de ministerraad”, aldus de circulaire die door haar kantoor werd uitgegeven en onder alle ministeries werd verspreid.



Hoewel Meloni’s opgang naar de macht een glazen plafond voor Italiaanse vrouwelijke politici heeft doorbroken, staat zij niet bekend als feministe.



Ze verzet zich tegen vrouwenquota in de raad van bestuur en het parlement, omdat ze vindt dat vrouwen door verdienste aan de top moeten komen, en benoemde slechts zes vrouwen in haar 24-koppige kabinet.

Reacties

01-11-2022 09:03:11 Emmo

Stamgast



Ik denk dat ik aan dit verzoek wel gevolg zou kunnen gaan geven.

01-11-2022 10:09:06 allone

Oudgediende



Tegen mij hoeven jullie ook geen meneer te zeggen.

01-11-2022 13:54:21 De Paus

Oudgediende



S . Ik word het liefst aangesproken als Uwe Heiligheid

01-11-2022 14:44:50 Jawel

Erelid



Ik vind "Alstublieft, hier heeft u 1000 euro cadeau" ook wel een mooie manier om aangesproken te worden...

