Econoom waarschuwt: Huizenprijzen kunnen met tientallen procenten zakken

De hypotheekrente stijgt en dus dalen de huizenprijzen. Dat is nog nooit anders geweest. En zal ook nu gaan gebeuren, voorspellen economen in De Telegraaf.



Om de ontplofte inflatie het hoofd te bieden verhoogde de ECB de rente in recordtempo naar 4,5 procent. "Iedereen dacht dat de rente altijd laag zou blijven”, aldus Lex Hoogduin, oud-directeur van De Nederlandsche Bank, in de krant. "Dat draait nu in één keer om. De lage rente heeft geleid tot overspannen prijzen op de huizenmarkt. Daar komt een correctie, dat is onvermijdelijk.”



Volgens Hoogduin heeft internationaal onderzoek aangetoond dat huizenprijzen tientallen procenten kunnen zakken als centrale banken de rente omhooggooien. "Ik denk niet dat we er in Nederland erg gerust op kunnen zijn dat het bij ons wel beperkt zal blijven.”



Maar de rente verhogen is onvermijdelijk om de inflatie te verlagen, aldus Hoogduin, al kruipt de recessie al om de hoek. De econoom hoopt dan ook dat de ECB daardoor niet te snel stopt met de renteverhogingen. "De politieke druk op de centrale bank neemt vanuit Frankrijk en Italië nu al toe. Als de ECB daaraan toegeeft, blijft de inflatie opflakkeren en hebben we ook nog een recessie. Dan zal de ECB later alsnog veel harder op de rem moeten trappen. Ik denk dat we zeer verwarrende tijden tegemoet gaan met sterk wisselende prijsontwikkelingen.”

Reacties

31-10-2022 12:42:31 Emmo

What goes up, must come down.



Voor dergelijke economische voorspellingen heb ik geen econoom nodig.

31-10-2022 13:14:40 De Paus

S Het grote probleem is dat mensen zich vaak diep in de schulden hebben gestoken om huizen tegen heel hoge prijzen te kopen. Maar als ze die woning dan na enige tijd willen VERkopen, is die woning veel minder waard. Deze huizen staan dan zogezegd "onder water", de nog openstaande hypotheekschuld is dan hoger dan de waarde van het huis.

31-10-2022 15:12:18 Grouse

Ik heb ooit een huis gehad dat "onder water" stond. Vervelend omdat je dan moeilijk wegkunt.

Gelukkig herstelde de markt zich weer zodat het verlies klein was. @De Paus : Dat is op zich geen probleem zolang je niet gaat verhuizen en je de hypotheeklasten kunt betalen.Ik heb ooit een huis gehad dat "onder water" stond. Vervelend omdat je dan moeilijk wegkunt.Gelukkig herstelde de markt zich weer zodat het verlies klein was.

31-10-2022 15:48:44 Feraturion

Restschuldhyphotheek, tenminste als je groter gaat wonen.

Huis wat je koopt is ook minder waard.



Heb ik al een keer gebruik van gemaakt.

Huis erop met 160.000 overwaarde verkocht.

Zal mijn een zorg zijn als mijn huidige huis minder waard wordt, voorlopig nog zo'n 200.000 overwaarde.



Dan zou mijn huis 40% minder waard moeten worden voordat deze onder water staat.

En stel het gebeurd wel, nog steeds goedkoper als huren.

