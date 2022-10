Bedrijf filmt hoe zijn ziekgemelde monteur thuis aan het klussen is: terecht ontslagen

Een monteur van een Utrechts installatiebedrijf zat al een jaar ziek thuis, toen het bedrijf signalen ontving dat de man eigenlijk niets mankeerde. Daarop besloot de werkgever voor zijn huis te gaan filmen. En dat mag, oordeelt de rechter.



Na bijna een jaar thuis kreeg de man een evaluatie bij de bedrijfsarts. Hij zei daar dat zijn klachten waren verergerd. De man had last van zijn knieën waardoor hij moeite had 'met lopen, duwen, trekken, tillen, dragen, knielen, hurken en staan'. Ook zou hij geen auto kunnen rijden.



Toen het bedrijf ter ore kwam dat de man wel autoreed, besloot het een kijkje te gaan nemen. Ze zagen dat hij allerlei zware klussen aan het doen was bij zijn nieuwe woning. Reden voor het bedrijf om een recherchebureau in te huren dat drie dagen postte voor zijn huis en op camera vastlegde dat de man inderdaad allerlei zware kluswerkzaamheden verrichtte en bovendien autoreed.



Ontslag op staande voet volgde. Maar de man stapte daarop naar de rechter met het excuus dat hij alleen lichte klussen deed die hij wél aankon. Autorijden ging alleen in een automaat. De rechter accepteerde de smoesjes niet en oordeelde dat het ontslag terecht was.



De rechter vond ook niet dat de privacy van de man ernstig geschonden was: er was maar enkele dagen gefilmd en alleen van buitenaf als de man aan het klussen was. Bovendien was er geen andere manier om de waarheid te achterhalen.

