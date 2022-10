Elektrische auto’s veroorzaken veel meer ongelukken dan benzinewagens

Je zou misschien meer brokkenpiloten verwachten onder de chauffeurs die op benzine rijden, maar niets is minder waar: elektrische autorijders veroorzaken 50 procent meer ongelukken. En dat komt door het vermogen van de auto.



Volgens de cijfers van de grote Duitse autoverzekeraar AXA veroorzaken de chauffeurs van elektrische auto's meer schade aan hun eigen auto en aan die van anderen. Zelfs vergeleken met auto's, die hard kunnen, maken de elektrische wagens nog 30 procent meer ongelukken.



En dat komt vooral door de trekkracht. “Hoe krachtiger het voertuig, hoe vaker de bestuurders schade toebrengen aan hun eigen wagen of die van iemand anders”, aldus Michael Pfäffli van AXA. Vooral het vermogen om snel op te trekken is gevaarlijk. “Er kan een ongewenste acceleratie optreden die de bestuurder niet meer onder controle heeft”, aldus Pfäffli.

Reacties

31-10-2022 10:29:55 omabep

Schijnbaar duurt het dus lang voordat men er feeling mee heeft. Je hoeft tenslotte niet zo snel op te trekken dat er ongelukken van komen. En dan nu de hamvraag, waren zij allemaal de schuldigen aan deze ongelukken?



Ik denk wel omdat er steeds meer mensen elektrisch rijden er dan ook meer ongelukken met deze auto's zijn. Logisch gevolg.

31-10-2022 10:57:39 Grouse

Quote:

Je zou misschien meer brokkenpiloten verwachten onder de chauffeurs die op benzine rijden, maar niets is minder waar

Waarom zou ik dat denken? Waarom zou ik dat denken?

31-10-2022 11:05:09 Emmo

@omabep : Het staat niet in het bericht, maar normaal wordt het aantal ongevallen uitgezet tegen het aantal auto's dat er rondrijdt. Anders krijg je wel héél scheve statistieken.

31-10-2022 17:03:59 vaughn

Vanwege het koppel en vierwielaandrijving denken de meeste bestuurders dat de auto aan het wegdek geplakt zit omdat bij het optrekken de auto geen wielspin heeft, ik rijd Polestar en ben zo ook al een paar keer onaangenaam verrast door het idiote vermogen wat op de wielen staat, bijvoorbeeld 's ochtends met relatief veel dauw in een flauwe bocht accelereren is een recept voor een slippartijtje, en als je pech hebt een kus met de vangrails.

