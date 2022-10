Een 18 meter lange bus stelen: ongelooflijk, maar het gebeurde al vaker

WINTERSWIJK MEDDO - Twee Duitsers werden woensdagochtend in Meddo gesnapt met een gestolen bus uit Duitsland. En dan niet een bestelbus, maar een 18 meter lange touringcar die ze in de Duitse deelstaat Hessen hadden ontvreemd. Het is niet de eerste keer dat in onze provincie een bus rondrijdt die gestolen is.

Het bekendste verhaal dateert uit 2005, toen een tiener uit Doesburg het wel heel bont maakte. Eerst stal hij in Apeldoorn een lijnbus, waarmee hij door de provincie naar Doetinchem reed. Eenmaal daar liet hij het voertuig achter en pikte een nieuwe bus, waarmee hij koers zette richting Dieren.

Op die route pikte hij diverse passagiers op, die hij vervolgens ook afzette. Een dag later reed de 14-jarige jongen doodleuk van Arnhem naar Apeldoorn met een derde bus, maar toen liep hij tegen de lamp.



Een passagier vond de rit wat vreemd, omdat de chauffeur weliswaar overal stopte op de lijn, maar geen kaartjes knipte en er bovendien wel héél jong uitzag. Medewerkers van de busmaatschappij zagen de jongen vervolgens en reden hem klem, waarna de politie hem uit de bus viste.

Een jaar later flikte de hardleerse joyrider hetzelfde kunstje nog eens, toen hij in de remise een bus instapte en zo van Doetinchem naar Spankeren tufte. Toen werd duidelijk dat hij al enige tijd onder behandeling was bij een kliniek in Oosterbeek, wegens gedragsproblemen en een licht verstandelijke handicap.

Woordvoerder Liesbeth Oelen van Arriva, verantwoordelijk voor het busvervoer in de Achterhoek, herinnert zich het verhaal nog wel, zegt ze. Het incident speelde zich af bij de collega's van Syntus, die toen in die regio reed, en haalde vrijwel overal het nieuws. Er staan Oelen geen incidenten bij van de afgelopen tien jaar, waarin haar eigen werkgever iets vergelijkbaars meemaakte.

Eén ervaring bij Breng

Herman de Gooijer van Breng, dat in de regio Arnhem-Nijmegen rijdt, zegt dat zijn busmaatschappij één keer een joyrider heeft meegemaakt. "Dat ging om een jongeman, die tijdens - ik meen - een open dag heel geïnteresseerd was in hoe bussen nou precies werkten. Die knaap had het slim aangepakt en zich helemaal laten inlichten. Hij had zich voorgedaan als hobbyist, en misschien was hij dat ook wel, maar in een onbewaakt ogenblik heeft hij een bus meegenomen."

De Gooijer zegt er niet van op te zien dat iemand een bus meeneemt, als diegene weet wat hij doet. "Tja, als iemand je vertelt hoe het werkt en jij onthoudt dat, dan kom je wel een eind. Al vereist het dan nog wel wat stuurmanskunsten, want je sleept wel 18 meter bus achter je aan. Maar dat incident van toen is ook de enige joyride die ik in 33 jaar heb meegemaakt", aldus De Gooijer.



Terug naar Meddo. Wijkagent Willem Saris van Winterswijk laat via Facebook weten dat de daar aangetroffen bus was ontvreemd uit de Duitse deelstaat Hessen. Dat wijst erop dat de dieven er zeker enkele uren mee hebben gereden, voor ze in Winterswijk arriveerden. Volgens de wijkagent zijn de twee verdachten aangehouden.

Eén van hen ging donderdag, een dag na zijn aanhouding, alweer in de fout met een ander vergrijp: hij pikte een fiets uit de fietsenstalling van het station in Winterswijk. De man is opnieuw vastgezet.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: