Waarom de Belgische kroonprinses niet met een Nederlandse prins mag trouwen

De vonken kunnen er nog zo hard van afvliegen, toch moet de aanstaande van de kroonprins of kroonprinses aan een aantal voorwaarden voldoen. Zeker in België.



De Belgische kroonprinses Elisabeth is deze week 21 jaar geworden en volgens koningshuisexpert Jo De Poorter, die het boek Wij, Elisabeth schreef, moet zij goed nadenken over haar eventuele partnerkeuze. "Als kroonprinses is je partnerkeuze niet alleen een amoureuze keuze, maar ook een staatskundige", legt hij uit aan De Telegraaf. "Zeker in België, waar de baan van staatshoofd wordt ingevuld als een duobaan. Koning Filip heeft het altijd over ’de koningin en ik’. Over koningin Fabiola zeiden politici: ’Le roi, c’est la reine’. De koninklijke gemaal is een heel belangrijke functie.”



Toch hoeven de Belgen zich niet direct zorgen te maken over wilde escapades van de kroonprinses. Jo De Poorter: "Elisabeth is een prinses die recht uit het grote koninklijke handboek lijkt te komen. Ze plooit zich volledig naar de gebruiken van de monarchie. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat voor haar partnerkeuze niet zou doen. Dat geldt trouwens ook voor de partner: als echtgenoot van een kroonprinses kun je daarnaast niet zomaar advocaat of architect zijn. Je kiest niet alleen voor een vrouw, maar ook voor een verantwoordelijkheid en een leven. Je mag je hoofd daar nooit in verliezen. Het is geen kwestie van chemie, van gevoelens of van vlinders in de buik. Het is vooral een kwestie van gepastheid.”



En er is nóg een belangrijke regel: trouw niet met een Nederlands lid van het koninklijk huis. Al sinds 1830 geldt in België de regel dat de kroonprins of kroonprinses niet mag trouwen met iemand van het Huis Oranje-Nassau. De reden: zo willen de Belgen voorkomen dat Nederland hen weer probeert in te lijven. "Het is echter maar de vraag of dat verbod effectief zou worden toegepast”, zegt professor grondwettelijk recht Toon Moonen (UGent). "Alleszins moet ook voor andere trouwplannen de regering instemmen. Zonder toestemming kan het huwelijk wel doorgaan, maar dan verliest de betrokkene zijn recht op de troon.”

Reacties

Leden van het Koninklijk Huis Uhm, als ik het zo zie, bestaat het koninklijk huis alleen maar uit leden die of veel ouder zijn dan 21 jaar of veel jonger.

@GroteMop1983 : Nou èn. In sommige culturen is het doodnormaal om een jong wicht uit te huwelijken aan 'n ouwe bok.

Nou dan heb ik goed nieuws, de Nederlandse prinsen zijn allemaal allang voorzien. Nou dan heb ik goed nieuws, de Nederlandse prinsen zijn allemaal allang voorzien.

Waarom hebben wij überhaupt een koning of koningin. Rutte deelt toch de Lakens uit. en hij moet zo snel mogelijk vervangen worden.

