Paus waarschuwt nonnen en priesters: kijk geen porno!

ROME - Paus Franciscus denkt dat priesters en nonnen wel eens naar porno op internet kijken en heeft ze ervoor gewaarschuwd om dat vooral niet te doen

30-10-2022 10:44:27

Ik heb toevallig net een boek uit over de renaissance in Italië. Daar was het geloof ik eerder normaal dan uitzondering dat priesters kardinalen en pauzen een groot aantal kinderen had.

Heel veel veranderd is er dus niet.

Je vraagt je af waarom ze dat celibaat überhaupt verzonnen hebben