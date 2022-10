Komende week naar het strand? Uitzonderlijk warm weer in zestien jaar niet voorgekomen

,,Maak je borst maar nat’’, adviseert strandtenthouder Frank de Reu zijn collega’s. Hen staat een drukke week te wachten, nu de temperaturen dik boven de 20 graden gaan uitkomen. Zeker in het weekend, als de zon er volop bij komt, kun je uit de wind heerlijk in een T-shirt buiten zitten, voorspelt weervrouw Roosmarijn Knol van Weerplaza.



Zij houdt de recordboeken bij de hand: het lijkt erop dat we de komende dagen een paar uitschieters gaan krijgen. In elk geval is het de laatste zestien jaar niet voorgekomen dat het zo laat in oktober nog zo warm is. ,,Een vrij bijzondere situatie. De records staan op scherp. Als de zon echt goed doorbreekt, met een stevige zuidenwind, kunnen ze goed gebroken worden.’’



Gemiddeld was het de afgelopen dertig jaar in deze week zo’n 12 tot 15 graden. Maar zeer uitzonderlijk is een warme periode in deze tijd ook weer niet. In 2005 en 2006 hadden we in de laatste week van oktober in het zuiden van het land temperaturen boven de 22 graden. Maar dat is alweer zolang terug, dat het uit het collectief geheugen is verdwenen.



Dat zonaanbidders een extra stukje nazomer krijgen, komt door een samenloop van weersomstandigheden, legt Knol uit. Er waait een zuidoostenwind over ons land, met warme lucht uit Spanje en Frankrijk. Ook in die gebieden is het warm voor de tijd van het jaar, met in Frankrijk zelfs uitschieters tussen de 25 en 30 graden Celsius. ’s Nachts koelt het in Nederland, ondanks heldere nachten, door die wind niet af tot onder de 10 graden.



De hevige onweersbuien die zondag over Frankrijk trokken, en in lichtere mate ook over ons land, horen dan ook bij typisch zomerweer. Lokaal viel flinke regen of hagel en er stond een harde wind. In Noord-Frankrijk trok zelfs een tornado over. ,,Dat geeft wel aan dat de situatie uitzonderlijk is, dat die niet echt past bij de tijd van het jaar.’’

30-10-2022 09:40:04 Mamsie









Het zal dan natuurkundig niet helemaal in de haak zijn.... lekker is het wél.

30-10-2022 09:44:51 De Paus









S

Maar aan de andere kant van de wereld is het juist opvallend koud. In Australië is het heel koud. Antarctische winden zullen naar verwachting ongebruikelijke sneeuw en vriestemperaturen brengen in New South Wales, Tasmanië en Victoria. En daar is het juist het eind van de lente, in november begint daar de zomer.

Maar aan de andere kant van de wereld is het juist opvallend koud. In Australië is het heel koud. Antarctische winden zullen naar verwachting ongebruikelijke sneeuw en vriestemperaturen brengen in New South Wales, Tasmanië en Victoria. En daar is het juist het eind van de lente, in november begint daar de zomer.

30-10-2022 09:59:46 De Paus









S In Groot-Brittannië is het ook vrij warm voor de tijd van het jaar.

Maar daar voorspellen ze een snowvember. Het gaat volgende week sneeuwen. Tenminste, dat zeggen de weersvoorspellers. We zullen het zien, zeg ik dan maar.

30-10-2022 10:38:33 allone









16 jaar vind ik niet zoveel

Uitzonderlijk is het idd niet

Zeg ik, terwijl ik hier in mijn shirtje buiten in de ochtendzon zit



Laatste edit 30-10-2022 10:41

