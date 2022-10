5 jaar cel voor man die zich online voordeed als gynaecoloog

In Singapore is een 37-jarige man veroordeeld voor een groot online seksschandaal. Ooi Chueng Wei verzamelde naaktbeelden van tenminste 35 nietsvermoedende vrouwen, door zich voor te doen als gynaecoloog. Hij gebruikte daarvoor een nepprofiel op Facebook.



De veroordeelde man ging rigoureus te werk. Hij maakte een profiel aan met een foto van een willekeurige vrouw, onder de naam "Dokter Janice Lee Yan Hooi". Hij maakte ook een soortgelijk Instagram- en LinkedIn-profiel en tientallen andere nepprofielen die zijn alias konden volgen of bevrienden.



Hij benaderde vrouwen door ze een bericht te sturen waarin hij ze een aanbod deed voor maandelijkse digitale consulten. Hiervoor zouden ze maar een klein bedrag hoeven te betalen, zodat het een aantrekkelijk aanbod werd. Uiteindelijk vroeg hij de slachtoffers om beelden te maken van hun geslachtsdelen. Hij gaf ook instructies over het masseren van de borsten en de vulva, om vervolgens ook ter toetsing beelden te vragen van die handelingen.



De oplichtingszaak kwam aan het licht toen één van de vrouwen de gegevens van de artsenpraktijk opzocht in de medische registers. Hieruit bleek dat het helemaal niet ging om een bestaande kliniek.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: