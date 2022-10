Kunstenaar zoekt (weer) duizenden naakte vrijwilligers voor project in Australië

Kunstenaar Spencer Tunick is weer op zoek naar duizenden vrijwilligers om mee te doen aan zijn massale - en inmiddels wereldberoemde - naaktfotoshoots. Deze keer gaat de Amerikaanse kunstenaar naar het Australische Sydney, om daar met zijn foto's aandacht te vragen voor de gevaren van huidkanker.De nieuwe shoot, waar Tunick minstens 2000 vrijwilligers voor nodig heeft, vindt plaats op een strand in Sydney. Het getal 2000 is niet voor niets: Tunick wil aandacht vragen voor de zeker 2000 Australische mensen die jaarlijks overlijden door huidkanker.De kunstenaar werkt samen met de organisatie Skin Check Champions, een goed doel dat in klinieken gratis huidchecks aanbiedt, en organiseert de shoot tijdens de Nationale Huidkankerweek in Australië.