Vanwege stemfraude Het Coronabedrog dit jaar geen NS-publieksprijs

Nadat verschillende politici mailtjes deelden waarin ze onterecht werden bedankt voor hun stem op "Het Coronabedrog" van Thierry Baudet, heeft het CPNB laten weten dat er geen NS-publieksprijs wordt uitgereikt dit jaar. Voor de stemmen hoefde enkel een mailadres te worden ingevoerd en daarmee is waarschijnlijk gefraudeerd, laat de stichting weten.



Onder meer minister Hugo de Jonge (CDA) en Kamerlid Caroline van der Plas (BBB) deelden verongelijkt de mails, waarin stond dat ze gestemd zouden hebben op het boek van Baudet. "Ik heb helemaal niet gestemd", tweette Van Der Plas.



"Vanzelfsprekend is de CPNB niet lichtvaardig tot dit besluit gekomen. De NS Publieksprijs sluit nu eenmaal naadloos aan op de doelstelling van de stichting: het onder de aandacht brengen van Nederlandse boeken en het stimuleren van lezen. Het is droevig dat door de geconstateerde manipulatie deze doelstelling nu tekort wordt gedaan", schrijft de stichting in een verklaring.

