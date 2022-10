Man sterft na 16 uur vergeefs wachten op Eerste Hulp

Het geval van een patiënt die stierf nadat hij 16 uur in de spoedafdeling van een ziekenhuis in Quebec had doorgebracht zonder gezien te zijn door een arts, zet artsen ertoe aan de toestand in het gezondheidssysteem van de provincie aan de kaak te stellen.

Het incident werd aan het licht gebracht door Dr. Sébastien Marin, een arts op de spoedeisende hulp, die het incident zaterdag in verschillende Twitter-berichten uiteenzette.

Volgens Marin ging de overleden patiënt – een man van boven de 70 – naar een niet nader genoemd ziekenhuis, maar keerde terug naar huis omdat geen dokters hem na 16 uur konden zien. Marin maakt de naam van de patiënt niet bekend, noch die van het ziekenhuis, daarbij verwijzend naar de vertrouwelijkheid van de patiënt.

Zijn toestand verslechterde, waardoor hij opnieuw medische hulp moest zoeken, dit keer in een ander ziekenhuis. Hij koos ervoor om naar Barrie Memorial in Ormstown te gaan, ten zuiden van Salaberry-de-Valleyfield, waar Marin werkt.

Marin vertelde Radio-Canada dat hij snel besefte dat er sprake was van een aortadissectie.

De man stierf ongeveer 10 minuten na aankomst bij Barrie Memorial. Marin zei dat hij volgens het medisch dossier van de man onlangs een aneurysma had gehad.

"Dit is een zaak die door de kieren van het systeem is gevallen", zei Marin. "Dit is een zaak die nog vrij duidelijk was, een zaak die gevaarlijk was."

CBC News heeft de naam van het eerste ziekenhuis of het account van Dr. Marin niet kunnen bevestigen, maar het ministerie van Volksgezondheid van de provincie heeft bevestigd dat het onderzoek doet.

"Ik zie elke dag patiënten sterven. Dat is het leven, maar hij had niet moeten sterven," voegde hij eraan toe.

Overbezetting van de Eerste Hulp roept angst op voor het ergste, zegt dokter

Dr. Gilbert Boucher, voorzitter van de Association of Specialists in Emergency Medicine of Quebec (ASMUQ). Hij zegt dat overvolle spoedeisende hulp de bevolking in gevaar brengt.



Boucher maakt zich niet alleen zorgen over de risico's van het vergeten van een patiënt omdat hun dossier niet goed is beoordeeld, maar ook over de gevaren van urenlang wachten op de eerste hulp voor behandeling.

"We brengen zorgverleners in ondraaglijke situaties", zei hij. "Er zijn geen bedden. Er zijn geen brancards. De wachtkamers zijn vol. Beslissingen moeten worden genomen na interviews van drie tot vijf minuten... Dan wordt het ongelooflijk gevaarlijk."

Er is een duidelijke boodschap gestuurd naar de verantwoordelijken van het gezondheidsnetwerk en naar de regering, zei Boucher.

"Er zijn risico's voor de bevolking", zei hij.

"Als deze patiënt binnen een redelijke tijd was gezien, zeggen we niet dat hij het overleefd zou hebben, maar hij zou in ieder geval een kans gehad hebben"

Reacties

28-10-2022 12:30:49 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.791

OTindex: 28.046

In het ziekenhuis waar ik stage liep werd een wachttijd van een uur al problematisch gezien. En dat was een geval waarvoor een specifieke arts werd opgeroepen die op dat moment eerst zijn ronde wilde afmaken. Ondanks dat er een patiënt op spoedeisende hulp (trauma) zat te wachten.

28-10-2022 13:30:06 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.711

OTindex: 82.972

16 uur en nog geen hulp. Dat kun je geen ‘spoed’ noemen, en ook geen hulp, noch eerste noch tweede

28-10-2022 14:03:10 submarine

Erelid



WMRindex: 1.178

OTindex: 494

Overal hebben ze de zorg ontregeld. En maar 'bezuinigen' op de zorg. Om te werken tot je zeventigste vinden ze je fit genoeg, maar fatsoenlijke zorg krijgen op je zeventigste vinden ze geldverspilling. Ik weet dat dit niet zozeer een inhoudelijke reactie is op bovenstaand artikel, maar ik erger me aan dit onrecht. De hele wereld gaat naar de knoppen. Ik heb geen woorden voor 'het nieuwe normaal'.

