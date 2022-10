Britse radio-DJ krijgt hartaanval en overlijdt tijdens zijn eigen ochtendshow

Een Britse radio-dj is maandagochtend overleden tijdens het presenteren van zijn populaire ontbijtshow.

Vermoedelijk kreeg hij een hartaanval tijdens de uitzending.



De Britse Tim Gough (55) was druk in de weer met zijn show voor het radiostation GenX Radio Suffolk. Hij draaide vanuit huis, in Lankford, toen de muziek plotseling uitviel.



Na enkele minuten ging de muziek weer aan. De radiozender bevestigt nu dat in die tussenperiode de dj een hartaanval heeft gehad, waaraan hij later overleed.



De directeur van GenX Radio Suffolk, James Hazell, deelt op Twitter dat hij de populaire dj al meer dan dertig jaar kende. ‘Tim was een ​​warme, zorgzame, leuke man. Mijn familie en ik hielden heel veel van hem.’



‘Tim werkt al voor de radio sinds de jaren 80 en was na zijn radiopensionering bij ons team gekomen om de lokale commerciële radio terug te brengen naar zijn geliefde Suffolk.’

