Man filmt huwelijksaanzoek, maar hond verpest het

De Canadese Gage (31) heeft zijn vriendin in september na een relatie van vier jaar ten huwelijk gevraagd. Hij had er goed over nagedacht: de perfecte

Reacties

27-10-2022 13:33:15 venzje

Oudgediende



WMRindex: 21.598

OTindex: 7.672

Hoezo verpesten? Het beest heeft er juist iets unieks van gemaakt!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: