Fietsers (26 en 29) botsen frontaal, politie moet reanimeren

Bij een ernstig fietsongeluk zondagnacht in Meppel zijn de twee betrokkenen frontaal op elkaar gebotst. Dat meldt de politie. Een van de mannen, beiden afkomstig uit Ruinerwold, moest worden gereanimeerd. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.



Het ongeluk gebeurde rond half drie ’s nachts op de Ruinerwoldseweg in Meppel. ,,Toen onze collega’s ter plaatse kwamen, bleek dat beide fietsers elkaar frontaal hadden geraakt’’, zegt politiewoordvoerder Peter Horinga.



Inmiddels is duidelijk dat het gaat om twee mannen van 26 en 29 jaar, beiden afkomstig uit Ruinerwold.



De politie heeft de 26-jarige ter plekke gereanimeerd, totdat de ambulance er was en de hulpverlening kon overnemen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, net als de 29-jarige man.



Hoe het nu met beide mannen gaat is niet bekend. ,,Daarover doen wij in het kader van de privacy geen uitspraken’’, zegt de woordvoerder.



Op de vraag of er wellicht alcohol in het spel was, antwoordt Horinga: ,,Die vraag kan ik me voorstellen en is zeker onderdeel van ons onderzoek. Ik kan daar alleen op dit moment helaas nog geen antwoord op geven, maar we verwachten daar later duidelijkheid over te krijgen.’’

Reacties

26-10-2022 19:24:24 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.703

OTindex: 82.954

Hoe het ongeluk kon gebeuren? Beide hadden geen licht? En reden midden op de weg?

26-10-2022 19:34:12 Buick

Erelid



WMRindex: 3.590

OTindex: 956



Er schijnen ook heel veel ongelukken te gebeuren met snelle fietsen. @allone , ik vermoed dat ze op electrische fietsen reden, koptelefoon op of oortjes in met keiharde muziek.Dus veel snelheid en niets van geluid om je heen horen.Er schijnen ook heel veel ongelukken te gebeuren met snelle fietsen.

26-10-2022 19:58:03 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.771

OTindex: 28.044

Ik vermoed dat het eerder aan het licht gelegen heeft. Nogal wat "sport"fietsen hebben geen verlichting omdat profrenners dat óók niet hebben. Maar profrenners rijden alleen onder speciale gecontroleerde omstandigheden.



Volgens de beelden was tenminste één van de twee "nogal karig" uitgerust.

