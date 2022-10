Amou Haji, de smerigste man ter wereld, overlijdt kort na een bad

De 'smerigste man ter wereld' is overleden. Amou Haji, die zich meer dan een halve eeuw niet had gewassen, is 94 jaar oud geworden.Hij stierf in het dorp Dejgah, in de zuidelijke provincie Fars, meldt persbureau IRNA.De man meed douche en bad uit angst om ziek te worden, zei een lokale functionaris. Een paar maanden geleden namen dorpsbewoners hem voor het eerst mee voor een wasbeurt, aldus het persbureau.In 2013 werd een korte documentaire gemaakt over het leven van de vrijgezel, getiteld The Strange Life of Amou Haji: Filmpje