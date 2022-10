CDA Hoogeveen is helemaal zat van de wolf

De wolf hoort niet thuis in Drenthe, vindt het CDA Hoogeveen. In een oproep aan de raad van Hoogeveen stellen CDA-fractievoorzitter Femke Koekoek en raadslid (tevens veehouder) Bert Otten onomwonden dat het CDA 'helemaal zat is van de wolf' en dat het dier uit Drenthe verwijderd moet worden.



,,Drenthe is te klein voor de wolf,'' zegt Koekoek. ,,Dat merk je ook doordat hij steeds weer buiten zijn leefgebied komt om schapen en ander vee aan te vallen. We zijn niet primair tegen de wolf, maar we vinden dat de overheid de taak heeft de burgers te beschermen. Die verantwoordelijkheid moet ze oppakken.''



Het CDA stelt dat mensen zich door de komst van de wolf niet meer veilig op hun eigen erf en in de natuur. 'Zelfs de spooktocht in Hollandscheveld, een inmiddels jarenlange traditie, gaat dit jaar niet door omdat mensen het bos niet meer in durven', schrijft de Hoogeveense fractie in een persbericht.



Hoe de wolf uit Drenthe verwijderd moet worden, laat Koekoek in het midden. ,,De oproep is erop gericht dat de Nederlandse overheid en Europa, waar de terugkeer van de wolf een thema is, samen een vuist moeten maken om de burgers tegen het dier te beschermen. Of dat gebeurt door verplaatsing van de wolf naar gebieden die wel geschikt zijn, of door afschieten, daar doen wij geen uitspraak over.

