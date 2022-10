Vrouwen achter stuur beledigen? Levert je binnenkort boete op in deze Spaanse stad

In de Spaanse stad San Fernando (in de zuidelijke provincie Cádiz) zijn ze klaar met zulke uitspraken over vrouwen in het verkeer. Wie daar nog een seksistische opmerking maakt, riskeert voortaan een boete van maximaal 100 euro.



De gemeenteraad heeft de handen ineengeslagen om seksistische beledigingen te beteugelen. Met de nieuwe maatregel - die overtreders een boete van maximaal 100 euro kost - willen ze dit gedrag ontmoedigen.



Dat vrouwen vaak het mikpunt zijn van frustratie in het verkeer wordt bevestigd op straat, blijkt uit een reportage van het Spaanse televisiestation La Sexta. "Dat moet wel een vrouw zijn", zegt een Spaanse burger. "Als je ziet dat een manoeuvre slecht wordt uitgevoerd, is het eerste wat je zegt: het moet een vrouw zijn", bekent een oudere man in een bar.



Ook Spaanse vrouwen merken deze ongelijkheid in het verkeer en zijn er klaar mee. "Ze hebben zelfs aangeboden om mijn auto voor me te parkeren", zegt iemand. "Vrouwen rijden hetzelfde of beter dan mannen", zegt een ander.



Als het aan de Spaanse stad San Fernando ligt, worden zulke seksistische uitspraken niet langer getolereerd. Het is niet de eerste maatregel die de stad neemt op het gebied van inclusiviteit en diversiteit in het verkeer. Zo knipperen op de verkeerslichten in de stad niet alleen rode of groene mannen, maar ook vrouwen óf een vrouw en man.

26-10-2022 09:18:54 Grouse

Oudgediende



Quote:

Zo knipperen op de verkeerslichten in de stad niet alleen rode of groene mannen, maar ook vrouwen óf een vrouw en man.

Ik vraag me af hoe ze een vrouw uitbeelden. Met een rok aan? Is dat niet vreselijk rolbevestigend en seksistisch?

Ik heb trouwens nooit een man gezien in dat poppetje op voetgangslichten. Ik vraag me af hoe ze een vrouw uitbeelden. Met een rok aan? Is dat niet vreselijk rolbevestigend en seksistisch?Ik heb trouwens nooit een man gezien in dat poppetje op voetgangslichten.

26-10-2022 09:57:46 allone

Oudgediende



Biedt iemand aan je auto voor je te parkeren, zijn ze niet eens dankbaar 🥲



Ik vraag me af hoe ze in de praktijk die bekeuringen gaan geven. Worden die seksistische opmerkingen opgenomen?

26-10-2022 11:40:28 Heusdenaar

Erelid



Quote:

Vrouwen achter stuur beledigen? Levert je binnenkort boete op in deze Spaanse stad



Dus als ze nog in de auto zitten mogen we niet roepen dat ze niet kunnen rijden maar zodra ze uitgestapt zijn mag dat wel.

En wat nou als een vrouw roept dat mannen beter rijden als vrouwen gaan ze dan ook op de bon? Dus als ze nog in de auto zitten mogen we niet roepen dat ze niet kunnen rijden maar zodra ze uitgestapt zijn mag dat wel.En wat nou als een vrouw roept dat mannen beter rijden als vrouwen gaan ze dan ook op de bon?

